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Сенатор Табервилл: Россия побеждает на Украине — 1068-й день спецоперации

Сенатор Табервилл: Россия побеждает на Украине — 1068-й день спецоперации

Сенатор из США Томми Табервилл — республиканец от штата Алабама — в эфире радиостанции WABC 26 января заявил о существенном преимуществе России в конфликте на Украине, из-за которого президент Владимир Путин может делать всё, что хочет, в том числе не придавать особого значения переговорам.

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