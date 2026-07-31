«Иж» ты какой: что стало причиной остановки полетов удмуртской авиакомпании

«Известия» выяснили подробности проверки и причины, повлиявшие на решение по отзыву у перевозчика сертификата эксплуатанта Станислав Федоров Ирина Цырулева Неустраненные замечания по функционированию системы управления безопасностью полетов стали причиной аннулирования Росавиацией сертификата эксплуатанта у «Ижавиа».