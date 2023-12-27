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Астраханские депутаты позволят гуманно умерщвлять бездомных собак

Астраханские депутаты позволят гуманно умерщвлять бездомных собак

Нападения бездомных собак на людей всегда имеют большой резонанс. Тому, что таких случаев в последние годы, мягко говоря, стало больше, по мнению многих способствовал принятый Государственной Думой достаточно «сырым» и не до конца продуманным Федеральный закон от 27.

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