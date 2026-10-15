В Москве выпустили уже восьмой сборник рассказов о героях СВО. Насколько сложно было выбирать истории, который в него вошли, на пресс-подходе, организованном при поддержке «Мосинформ», рассказал Герой России, председатель совета по патриотическому воспитанию Общероссийской организации «Офицеры России» Александр Головашкин.