В Москве выпустили уже восьмой сборник рассказов о героях СВО. Насколько сложно было выбирать истории, который в него вошли, на пресс-подходе, организованном при поддержке «Мосинформ», рассказал Герой России, председатель совета по патриотическому воспитанию Общероссийской организации «Офицеры России» Александр Головашкин.
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