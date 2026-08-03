В России могут внедрить штрафы с беспилотников

Если инициативу реализуют, дроны смогут фиксировать нарушения и передавать данные для автоматической выписки штрафов Ассоциация "ОКО", представляющая интересы производителей систем фиксации нарушений, направила в правительство предложение разрешить использование беспилотников (БПЛА) для автоматической выписки штрафов за выезд на встречную полосу, движение по обочине и другие нарушения правил дорожного движения (ПДД), пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на письмо ассоциации в кабинет министров.