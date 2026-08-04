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"Новые люди" представили зоозащитный кодекс в День помощи приютам

"Новые люди" представили зоозащитный кодекс в День помощи приютам

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Фракция "Новые люди" приняла участие во всероссийской акции помощи приютам для животных, охватившей 50 регионов, и презентовала зоозащитный кодекс, закрепляющий пять базовых прав животных.

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