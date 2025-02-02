Мак в рационе: польза, ограничения и рекомендации

Пищевой мак – это вид масличного растения, семена которого активно применяются в кулинарии. В ГОСТ Р 52533-2006 прописаны технические требования к пищевому маку, который используется в хлебопекарной и кондитерской промышленности.
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