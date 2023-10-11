Умные носки проследят за состоянием людей с деменцией

Британские исследователи разработали умные носки, которые предназначены для мониторинга пациентов с деменцией и анализа их состояния в реальном времени, говорится в пресс-релизе Бристольского университета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии