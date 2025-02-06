Залив Вакколахти в Сортавале защитят от заболачивания

До 2027 года в Сортавале обновят прибрежную зону за железнодорожным переездом, куда прибывает паровоз из Рускеалы В Сортавале планируют остановить процесс заболачивания залива Вакколахти, расположенного за железнодорожной платформой «Сортавала-Центр», куда прибывает туристический паровоз из ….