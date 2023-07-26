Гиена Европы: Путин заберет "подарок" Сталина

Пару дней назад состоялось совещание Совета безопасности России в ходе которого Владимир Путин акцентировал внимание на том, что западные территории нынешней Польши - не что иное, как щедрый подарок Сталина: И именно благодаря Советскому Союзу, благодаря позиции Сталина Польша получила значительные земли на Западе, земли Германии.