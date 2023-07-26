Пару дней назад состоялось совещание Совета безопасности России в ходе которого Владимир Путин акцентировал внимание на том, что западные территории нынешней Польши - не что иное, как щедрый подарок Сталина: И именно благодаря Советскому Союзу, благодаря позиции Сталина Польша получила значительные земли на Западе, земли Германии.
Гиена Европы: Путин заберет "подарок" Сталина
Комментарии
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Алексей Куницын
"Народы, не знающие своей истории, обречены пережить её снова" (Джордж Сантаяна)
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10 час.
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
А что там с КЕНИГСБЕРГОМ и восточтой ПРуссией!!??
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9 час.
И
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
ну и с японскими курилами
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9 час.
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