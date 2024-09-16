С началом бархатного сезона, который охватывает период с 1 сентября по 15 октября, наблюдается активный спрос на посуточные квартиры в Краснодарском крае – именно здесь фиксируется 17% от общего количества сделок Публикация Бархатный сезон: спрос на посуточные квартиры в Сочи зашкаливает сначала появилась на 100 дорог.