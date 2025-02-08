Себальос должен был получить красную за наступ на ногу Барриосу, считает Итурральде: «Он не пытался играть в мяч. ВАР должен был вмешаться, это удаление»

«Реал» принимает «Атлетико» в 23-м туре Ла Лиги (0:1, второй тайм). На 25-й минуте полузащитник хозяев Дани Себальос наступил на ногу хавбеку гостей Пабло Барриосу, который уже успел вынести мяч в подкате.