Москвичам пообещали обильные снегопады с 15 по 21 января

РИА Новости/Максим Блинов На следующей неделе Москву накроют снегопады. За период с 15 по 21 января в городе выпадет примерно 30-40 процентов от месячной нормы осадков, предупредил жителей и гостей столицы ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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