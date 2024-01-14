Москвичам пообещали обильные снегопады с 15 по 21 января

РИА Новости/Максим Блинов На следующей неделе Москву накроют снегопады. За период с 15 по 21 января в городе выпадет примерно 30-40 процентов от месячной нормы осадков, предупредил жителей и гостей столицы ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.