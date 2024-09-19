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РОСБАЛТ

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​​​​​​​Волочкова через суд доказывает, что она балерина

​​​​​​​Волочкова через суд доказывает, что она балерина

Артистка добивается назначения пенсии. Балерина Анастасия Волочкова продолжает борьбу за назначение пенсии.

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Комментарии
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Vladimir Soukhatchev
А если российские суды не признают Настин балетный стаж, то есть смысл обратиться в офис Марлезонского Балета, может там помогут с подработкой да стаж подтянуть! Если и эти коллеги не в силах помочь, то остается лишь последняя инстанция - Спортлото!
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17 час.
Vladimir Soukhatchev
А вот утверждение Насти-Балерины о том, что &quot;мужчины платили ей Не за Секс, а за &quot;Творчество&quot; нуждается во всесторонней общественной Проверке!!! Может и правда - там был не секс, а сплошное Творчество! Но, как говорится, доверяй, но проверяй!!!
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17 час.

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