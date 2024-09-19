​​​​​​​Волочкова через суд доказывает, что она балерина

А если российские суды не признают Настин балетный стаж, то есть смысл обратиться в офис Марлезонского Балета, может там помогут с подработкой да стаж подтянуть! Если и эти коллеги не в силах помочь, то остается лишь последняя инстанция - Спортлото!

Vladimir Soukhatchev

А вот утверждение Насти-Балерины о том, что "мужчины платили ей Не за Секс, а за "Творчество" нуждается во всесторонней общественной Проверке!!! Может и правда - там был не секс, а сплошное Творчество! Но, как говорится, доверяй, но проверяй!!!