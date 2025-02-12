В России сочли заявления шефа Пентагона «холодным душем» для Зеленского

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в беседе с ТАСС заявил, что высказывания шефа Пентагона Пита Хегсета о невозможности вступления Украины в НАТО и возврата границ 1991 года станут «холодным душем» для президента республики Владимира Зеленского.