Русские объявляют режим тишины и открывают коридоры для беженцев: Откуда и куда можно уехать

Русские военные объявляют режим тишины в зоне проведения военной спецоперации на Украине. Это решение было принято по просьбе президента Франции Эммануэля Макрона, который накануне провёл двухчасовой телефонный разговор с Владимиром Путиным.
Русские военные объявляют режим тишины в зоне проведения военной спецоперации на Украине. Это решение было принято по просьбе президента Франции Эммануэля Макрона, который накануне провёл двухчасовой телефонный разговор с Владимиром Путиным.
Свежие комментарии