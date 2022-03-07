Царьград

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Русские объявляют режим тишины и открывают коридоры для беженцев: Откуда и куда можно уехать

Русские объявляют режим тишины и открывают коридоры для беженцев: Откуда и куда можно уехать

Русские военные объявляют режим тишины в зоне проведения военной спецоперации на Украине. Это решение было принято по просьбе президента Франции Эммануэля Макрона, который накануне провёл двухчасовой телефонный разговор с Владимиром Путиным.

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