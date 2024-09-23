Пензенцев предупредили о мощной вспышки на Солнце

Начало новой недели ознаменовалось тревожной новостью. В ночное время 23 сентября ученые зарегистрировали сильную и продолжительную вспышку класса М, что вызывает опасения из-за потенциальных магнитных бурь на Земле.
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