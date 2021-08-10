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Петербургский «яблочник» Борис Вишневский восстановлен в праве участвовать в выборах

Петербургский «яблочник» Борис Вишневский восстановлен в праве участвовать в выборах

Ранее Вишневский был снят с выборов в связи с нарушениями в оформлении и подаче предвыборных документовВ Санкт-Петербурге городской избирком отменил отказ в регистрации замглавы фракции «Яблоко» в действующем созыве парламента Бориса Вишневского.

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