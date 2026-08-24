В Тюмени затягивается сдача элитного ЖК, который строит компания депутата

В Тюмени перенесли сроки сдачи одного из самых дорогих ЖК в городе «Сикрет Плэйс». Как указано на сайте единой информационной системы жилищного строительства, дом планировали сдать во втором квартале года, однако период изменился на четвертый квартал 2026-го.