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В Тюмени затягивается сдача элитного ЖК, который строит компания депутата

В Тюмени перенесли сроки сдачи одного из самых дорогих ЖК в городе «Сикрет Плэйс». Как указано на сайте единой информационной системы жилищного строительства, дом планировали сдать во втором квартале года, однако период изменился на четвертый квартал 2026-го.

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