В Тюмени затягивается сдача элитного ЖК, который строит компания депутата

В Тюмени перенесли сроки сдачи одного из самых дорогих ЖК в городе «Сикрет Плэйс». Как указано на сайте единой информационной системы жилищного строительства, дом планировали сдать во втором квартале года, однако период изменился на четвертый квартал 2026-го.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии