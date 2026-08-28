Добро не приходит одно: подборка едких шуток

Сдавать устный экзамен — это как пересказывать преподавателю его же лекции, но в озвучке Гоблина.Ознакомившись с очередным заявлением властей о росте зарплат на 28% и сверившись с собственными расчетными листами, Петрович пришел к выводу: его, похоже, тихо лишили гражданства.