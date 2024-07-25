Политолог Сергей Маркелов прокомментировал новые ограничения, наложенные Дмитрием Медведевым на бывшего министра обороны Сергея Шойгу в Совете безопасности России, назвав это явлением "чёрной меткой" для последнего.
Политолог Маркелов заявил о "чёрной метке" для Сергея Шойгу
Комментарии
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авдей НА
А кто черную метку даст Медведеву что северные моря с проливом отдал когда грузины долбили осетин цхенвал сутки где был по волге с семьей катался
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9 час.
И
Искандер
Показателен опрос. 6 (2+4)% всё ещё роются в дерьме хрущёвской "слякоти" о рррэпрэээсссиях...
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9 час.
Андрей Мельников
Вот уж точно, при создании МЧС боевую пожарную охрану раком поставили так, что все умные головы и грамотные специалисты не смогли дальше работать в том сумасшедшем доме. Представьте картину, когда приходят руководители в региональные МЧС (не состоявшиеся военные специалисты) химики, танкисты подводники и т.д. и начинают учить пожарных как тушить пожары. Вот так по всей России. А насчет Шойгу и в МЧС надо посчитать, особенно когда новую форму вводили от Юдашкина.
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3 час.
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