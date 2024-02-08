В США паника. Их самый популярный журналист Такер Карлсон в Москве. И приехал он к нам с целью взять интервью у президента России.
Зачем Путин снова вызвал панику в США
Комментарии
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ВП
Вячеслав Петров
Это лишний раз показывает насколько США заврались.
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15 час.
лл
лина любимцева
Буду с нетерпением ждать трансляции интервью путина. Если конечно нам это покажут. Интересно, ЧТО там Путин сказал?
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14 час.
VG
Vasily Golov
Не русофобия,а путинофобия. Кругом РУКА КРЕМЛЯ.Даже в серверах избирательных.Залезает и изменяет итоги голосования.
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10 час.
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