Театр абсурда
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Театр абсурда

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Зачем Путин снова вызвал панику в США

Зачем Путин снова вызвал панику в США

В США паника. Их самый популярный журналист Такер Карлсон в Москве. И приехал он к нам с целью взять интервью у президента России.

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Комментарии
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ВП
Вячеслав Петров
Это лишний раз показывает  насколько США  заврались.
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15 час.
лл
лина любимцева
Буду с нетерпением ждать трансляции интервью путина. Если конечно нам это покажут. Интересно, ЧТО там  Путин сказал?
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14 час.
VG
Vasily Golov
Не русофобия,а путинофобия. Кругом РУКА КРЕМЛЯ.Даже в серверах избирательных.Залезает и изменяет итоги голосования.
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10 час.

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