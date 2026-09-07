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RT Russia

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Экс-координатору «штаба Навального» отказывали в работе на ФБК из-за флага России

Экс-координатору «штаба Навального» отказывали в работе на ФБК из-за флага России

Бывший координатор «штаба Навального»* в Магадане Рагнар Рейн рассказал RT, что ему несколько раз отказывали в работе на ФБК* из-за фото в поло с флагом России.

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