Разин о победе над «Барысом»: «Хорошо, что «Северстали» повезло на буллитах»

Андрей Разин оценил победу «Северстали» над «Барысом» (1:0 Б). «Все понимали, что это конец сезона. Что на Западе, что на Востоке идет борьба за плей-офф, каждое очко на вес золота.
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