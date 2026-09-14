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Газета.ру

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Врач Осипов: прививка от гриппа не дает осложнений

Врач Осипов: прививка от гриппа не дает осложнений

Многие люди бояться, что прививка от гриппа даст серьезные побочные эффекты, вплоть до осложнений. Однако это не так, сообщил в беседе с «Радио 1» главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.

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