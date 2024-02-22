Сверхмощная атака на Миргород: удар во время боевого вылета – бомбардировщик Су- 24М в нокауте

Вечером 21 февраля 2024 года Ссылаясь на тг-канал «Донбасский Партизан», который говорит, цитируем: «два поражения в юго-западной части объекта - на месте возникло возгорание, которое сопровождалось вторичной детонацией» По последним данным известно, о поражении одного бомбардировщика Су-24М и одного истребителя МиГ-29 на борту которого были установлены ракетами SCALP, есть предположение что, вторичная детонация была спровоцирована поражением именно этих боеприпасов.