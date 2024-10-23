Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Шереметьево - антибандеровский фильтр работает!

Шереметьево - антибандеровский фильтр работает!

"Вести недели" вчера подвели итог годовщины с момента, когда единственной точкой допуска населения хутора в Россию стало Шереметьево: 107 тысяч человек за этот год в страну стучалось, 83 тысячи из них в страну пустили.

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Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
Зачем нам это бандеровское дерьмо ?!
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19 час.
М
ММ
На дыбе говорят то, что хочет услышать хозяин дыбы.
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15 час.
Александр Александров
Многовато впустили... Вот и горят релейные шкафы на железных дорогах.
Ответить
1 час.

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