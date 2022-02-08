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Автоэксперт Рязанов назвал способы улучшить свет фар без замены ламп

Автоэксперт Рязанов назвал способы улучшить свет фар без замены ламп

Для улучшения качества оптики в автомобиле не всегда следует вмешиваться в его конструкцию. На уровень освещенности может влиять неправильная регулировка и оседание конденсата, мелкие царапины на фарах или напряжение в лампах ближнего света.

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