Тренер девушки-бойца UFC Дудаковой о пощечине: в семье бывает несладко

Тренер бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Виктории Дудаковой Гасанали Гасаналиев прокомментировал в своих соцсетях пощечину от своей подопечной после поражения от американки Фатимы Клайн на турнире UFC в Лас-Вегасе.
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