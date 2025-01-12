Тренер девушки-бойца UFC Дудаковой о пощечине: в семье бывает несладко

Тренер бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Виктории Дудаковой Гасанали Гасаналиев прокомментировал в своих соцсетях пощечину от своей подопечной после поражения от американки Фатимы Клайн на турнире UFC в Лас-Вегасе.