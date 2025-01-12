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Тренер девушки-бойца UFC Дудаковой о пощечине: в семье бывает несладко

Тренер девушки-бойца UFC Дудаковой о пощечине: в семье бывает несладко

Тренер бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Виктории Дудаковой Гасанали Гасаналиев прокомментировал в своих соцсетях пощечину от своей подопечной после поражения от американки Фатимы Клайн на турнире UFC в Лас-Вегасе.

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