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Россиянин описал некоторые особенности жизни во Вьетнаме словами «вызывают отвращение»

Россиянин описал некоторые особенности жизни во Вьетнаме словами «вызывают отвращение»

Российский путешественник Денис Забелин побывал во Вьетнаме и рассказал о некоторых особенностях страны, которые вызывают у него отвращение.

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