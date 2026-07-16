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Царьград

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«Как в тюрьме»: турист из Италии описал эмоции от поезда в России

«Как в тюрьме»: турист из Италии описал эмоции от поезда в России

Пожилой иностранец, впечатлённый поездкой в старом вагоне, сравнил условия с заключением.Итальянец, давно обосновавшийся в России, решил устроить своему пожилому отцу необычное приключение и прокатить его на старом ретропоезде.

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