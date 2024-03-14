Суд встал на сторону сочинского застройщика по иску о взыскании ₽160 миллионов Дом на Есауленко построили два предпринимателя — Кирилл Прудников и Марина Бондарёва.
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Суд встал на сторону сочинского застройщика по иску о взыскании ₽160 миллионов Дом на Есауленко построили два предпринимателя — Кирилл Прудников и Марина Бондарёва.