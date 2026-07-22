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Порядок, государство

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В Ставропольском крае завершено расследование уголовного дела о многомиллионном мошенничестве с получением бюджетных субсидий

«Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Ставропольскому краю окончено предварительное расследование уголовного дела о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере организованной группой с использованием своего служебного положения.

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