Бриллианты, устрицы и дамы полусвета на ПМЭФ. Пир во время чумы или куда уходят деньги россиян

Питер, жги! Тут некоторые товарищи, которые нам совсем не товарищи, второй день глядят в замочную скважину на ПМЭФ и вопят: "Пир во время чумы, лучше бы раздали пенсионерам закупили беспилотники, ДОКОЛЕ!" и вот это всё.
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