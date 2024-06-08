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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Бриллианты, устрицы и дамы полусвета на ПМЭФ. Пир во время чумы или куда уходят деньги россиян

Бриллианты, устрицы и дамы полусвета на ПМЭФ. Пир во время чумы или куда уходят деньги россиян

Питер, жги! Тут  некоторые    товарищи,  которые   нам  совсем  не товарищи,   второй  день     глядят  в  замочную  скважину   на  ПМЭФ  и  вопят: "Пир  во  время   чумы,       лучше  бы    раздали  пенсионерам закупили  беспилотники, ДОКОЛЕ!"     и  вот  это  всё.

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Комментарии
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Алекс Сэм
Да что никто ещё не понял, что в данный момент существует две России, одна для избирателей, а другая для избираемых.
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1 час.
Надежда
Ну, так это и написано для того, чтобы взбудоражить народные массы таким &quot;возмутительно&quot; грандиозным мероприятием в мировом(!) масштабе! Свалили в кучу все! И баб с брюликами, и устриц, еще и придурка милохина из прошлых лет приплели!(
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1 час.
Ирина Карначева
а без блядей договоры подписывать не в кайф?
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1 час.

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