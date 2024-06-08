Бриллианты, устрицы и дамы полусвета на ПМЭФ. Пир во время чумы или куда уходят деньги россиян

Питер, жги! Тут некоторые товарищи, которые нам совсем не товарищи, второй день глядят в замочную скважину на ПМЭФ и вопят: "Пир во время чумы, лучше бы раздали пенсионерам закупили беспилотники, ДОКОЛЕ!" и вот это всё.