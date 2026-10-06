Тихоокеанский флот провёл патриотическую акцию «Сила в Правде — 2026»

Тихоокеанский флот России провёл масштабную патриотическую акцию «Сила в Правде — 2026». Боевые корабли совершили поход из Владивостока к историческим местам базирования флота на Колыме, Сахалине, Камчатке, в Приморье и Хабаровском крае.