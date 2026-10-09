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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Бостон» разгромил «Юту» (6:1), забив 3 гола в большинстве из 4 попыток – в первых 4 играх в сезоне было 0 из 10. Пастрняк набрал 2+2, Гики – 1+2

«Бостон» разгромил «Юту» (6:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ .  «Брюинс» трижды реализовали большинство при 4 попытках, показав эффективность 75%.

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