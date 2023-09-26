Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

114 подписчиков

Кутюрье сыграл против «Нью-Джерси» на предсезонке. Это был 1-й матч форварда «Филадельфии» с декабря 2021 года

30-летний нападающий вышел на лед впервые с декабря 2021 года.  Он пропустил часть сезона-2021/22 и весь прошлый сезон из-за проблем со спиной.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх