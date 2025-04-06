Школьники в ФРГ устроили скандал у мемориала на месте бывшего концлагеря

Группа школьников скандировала лозунг «Германия для немцев, иностранцы вон» во время экскурсии на территории мемориального комплекса «Берген-Бельзен» в немецком городе Билефельде (Северный Рейн-Вестфалия), сообщила телерадиокомпания WDR.
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