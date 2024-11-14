Дом с легендарной «Пышечной» отреставрировали в Новосибирске

В рамках капитального ремонта восстановлены отделочные слои фасада дома №11 по улице Станиславского, все его декоративные элементы, обновлены входные группы, установлены современные входные двери в подъезды, проведен ремонт ограждений балконов и балконных плит, при этом сохранена аутентичность здания.