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Песков заявил, что у ЕГЭ есть недостатки, механизм нужно совершенствовать

Песков заявил, что у ЕГЭ есть недостатки, механизм нужно совершенствовать

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью изданию "Аргументы и Факты" заявил, что споры о необходимости Единого государственного экзамена (ЕГЭ) не прекращаются, но лучше улучшать этот механизм, чем отказываться от него.

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Комментарии
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Юрий анин
Один помощник президента набивался с внедрением ЕГЭ, другой помощник намерен &quot;совершенствовать&quot; плохую систему ЕГЭ...возвращайте своих детей и внуков в Россию и обучайте их дома...
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