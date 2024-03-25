Песков заявил, что у ЕГЭ есть недостатки, механизм нужно совершенствовать

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью изданию "Аргументы и Факты" заявил, что споры о необходимости Единого государственного экзамена (ЕГЭ) не прекращаются, но лучше улучшать этот механизм, чем отказываться от него.