On the night of October 15, the Ukrainian Armed Forces struck the Borisoglebsk military airfield in the Voronezh Region, where Su-34 and Su-35 fighters carrying guided aerial bombs are based.
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