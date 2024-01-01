Военные ВС РФ показали, как отметили Новый год под Артемовском

скриншот из видео Военнослужащие батальона имени Д.М. Карбышева отпраздновали Новый год вместе с военкором "Известий" Дмитрием Зименкиным и рассказали, как отмечаются праздники у линии боевого соприкосновения на артемовском направлении.
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