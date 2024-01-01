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Военные ВС РФ показали, как отметили Новый год под Артемовском

Военные ВС РФ показали, как отметили Новый год под Артемовском

скриншот из видео Военнослужащие батальона имени Д.М. Карбышева отпраздновали Новый год вместе с военкором "Известий" Дмитрием Зименкиным и рассказали, как отмечаются праздники у линии боевого соприкосновения на артемовском направлении.

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