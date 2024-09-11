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Трамп: в интересах США положить конец конфликту на Украине

Трамп: в интересах США положить конец конфликту на Украине

В интересах Соединенных Штатов достичь соглашения и положить конец конфликту на Украине. Соответствующее заявление в ходе дебатов с американским вице-президентом Камалой Харрис, которые транслирует телевизионный канал ABC News, сделал бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп.

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