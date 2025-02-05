Чем Трамп может грозить Ирану?

Президент США Дональд Трамп подписал 4 февраля указ о восстановлении максимального давления Вашингтона на Иран, нацеленного в том числе на недопущение получения Тегераном ядерного оружия, сообщает пресс-служба Белого дома.
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