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«За бензин заплатят». Какие льготы существуют у российских военных в 2024 году?

«За бензин заплатят». Какие льготы существуют у российских военных в 2024 году?

Российские военнослужащие, военные пенсионеры и члены их семей по Закону «О статусе военнослужащих» имеют право на компенсацию проезда и провоза багажа в поезде и самолете, на водном и автомобильном транспорте (за исключением такси), если они едут к новому месту службы, на ежегодный отдых и обратно, к месту реабилитации, лечения и обратно и при увольнении к избранному месту жительства.

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