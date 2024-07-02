Digital Foundry: PS5 слабее Xbox Series X, но лучше справляется с играми

Специалисты Digital Foundry в новом подкасте на YouTube объяснили, почему в некоторых играх PlayStation 5 демонстрирует производительность на уровне Xbox Series X или даже лучше, несмотря на меньшую вычислительную мощность.
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