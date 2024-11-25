Захарова отрегаировала на обсуждение в НАТО превентивных ударов по России

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Североатлантический альянс обсуждает превентивные удары по России, так как в альянсе не ознакомились с обновленной российской ядерной доктриной.
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