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День трубопроводных войск Вооружённых Сил Российской Федерации

День трубопроводных войск Вооружённых Сил Российской Федерации

14 января в Российской Федерации отмечается День трубопроводных войск Вооруженных сил РФ. Без этого рода войск в настоящее время сложно представить себе полноценное обеспечение вооруженных сил горюче-смазочными материалами и пресной водой.

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