Банки готовятся к изменению ставки в октябре: какого шага ожидают от ЦБ

В середине октября российские банки резко нарастили заимствования у ЦБ, обратил внимание РБК. Рост долга сектора перед регулятором говорит о том, что кредитные организации ожидают серьезного повышения ключевой ставки на ближайшем заседании 27 октября, рассказали опрошенные изданием эксперты.