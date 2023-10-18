Банки готовятся к изменению ставки в октябре: какого шага ожидают от ЦБ

В середине октября российские банки резко нарастили заимствования у ЦБ, обратил внимание РБК. Рост долга сектора перед регулятором говорит о том, что кредитные организации ожидают серьезного повышения ключевой ставки на ближайшем заседании 27 октября, рассказали опрошенные изданием эксперты.
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