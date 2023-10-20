Про чулки
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Про чулки

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По прогнозу Mordor Intelligence рынок чулочно-носочных изделий достигнет 72,2 млрд долларов к 2028 году

Организация Mordor Intelligence ожидает, что объём рынка чулочно-носочных изделий вырастет с 56,95 млрд долларов США в 2023 году до 72,20 млрд долларов США к 2028 году при среднегодовом темпе роста 4,86% в течение прогнозируемого периода (2023-2028 гг.

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